Gleich zwei Unfallfluchten verzeichnete die Monheimer Polizei am vergangenen Wochenende.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Freitag, 14. August, einen blauen BMW X1 beschädigt, der im Zeitraum zwischen 17.50 Uhr und 19.50 Uhr auf dem Parkplatz am Sportplatz der Sportfreunde Baumberg an der Sandstraße abgestellt war.

Der Nutzer des BMW hatte nach dem Fußballtraining festgestellt, dass an dem X1 der rechte Kotflügel zerkratzt war - vermutlich durch ein anderes rangierendes Auto. Der Schaden beläuft sich auf eine Summe von rund 1.000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Einen Lackschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursachte ein bislang nicht bekannter Autofahrer an einem grauen Nissan Qashqai, der am Samstag, 15. August, zwischen 15.30 Uhr und 17.30 Uhr an der Krischerstraße auf Höhe der Hausnummer 81 abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Nissan war der hintere rechte Kotflügel zerkratzt - dieser Schaden wurde augenscheinlich beim Rangieren eines anderen Fahrzeugs verursacht.

Jederzeit erreichbar

Sachdienliche Hinweise zu den beiden Unfallfluchten nimmt die Polizei in Monheim unter Telefon (02173) 95946350 jederzeit entgegen.