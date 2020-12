Die Corona-Beschränkungen weisen dieser Tage auch die so zahlreichen Monheimer Kulturangebote in ihre Schranken. Vieles ist mit Kreativität und guten Konzepten zwar weiterhin möglich oder wurde sogar eigens neu erdacht – aber eben auch längst nicht mehr alles ist noch machbar. Es sind ungewöhnliche Zeiten. Nun haben sich die Monheimer Kulturwerke mit allen städtischen Kultur-Anbieterinnen und Anbietern zu einer außergewöhnlichen Aktion zusammengetan. Alle gemeinsam haben für die Monheimer zusammen die Kultur-Tüte gepackt – und jede Menge Kreativität hineingesteckt.

Die Kultur-Tüte, ein Fairtrade-Stoffbeutel aus Bio-Baumwolle, beinhaltet weihnachtliche Präsente von gleich sieben Einrichtungen und wird ab Donnerstag, 10. Dezember zum Kauf im Kundencenter der Kulturwerke im Monheimer Tor, Rathausplatz 20, angeboten. Ulla-Hahn-Haus, Musikschule, Kunstschule, Sojus 7, Bibliothek, Volkshochschule und Monheimer Kulturwerke haben die Kultur-Tüte mit ebenso liebevoll ausgewählten wie exklusiven Geschenken aus ihrem jeweiligen Hause befüllt, so dass sich die Stofftasche samt Inhalt ganz wunderbar zum Verschenken anbietet. Oder man macht sich vielleicht sogar einfach selbst eine kleine Freude damit.

Inhalt

Blicken wir doch mal hinein: Das Ulla-Hahn-Haus hat eine Schreibkladde samt Stift in die Kultur-Tüte gepackt, und lädt damit zum freien Schreiben ein. Entstandene Texte können anschließend mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hauses besprochen werden und werden auf Wunsch sogar veröffentlicht.

Die städtische Kunstschule hat eine hochwertige Fotografie des Monheimer Geysirs auf eine Alu-Dibond-Platte drucken lassen, die Musikschule einen eigens dafür komponierten Abstandskanon in ein Glas graviert.

Die mit dem Monheim-Pass ja ohnehin kostenfrei nutzbare Bibliothek hat einem Kaffee-Gutschein in den Beutel gepackt und lädt nach dem Lockdown nicht nur für ein Heißgetränk, sondern auch endlich wieder zum gemütlichen Schmökern vor Ort ein. Die Ausleihe von Medien läuft aktuell weiter, ebenso wie zum Beispiel der Instrumental-Unterricht an der städtischen Musikschule.

Die Volkshochschule hat sich der Aktion mit einem Gutschein in Höhe von 10 Euro für ihr vielfältiges Kursangebot angeschlossen, das aktuell vielfach online realisiert wird.

Die Monheimer Kulturwerke laden per Gutschein zu einer individuellen Führung durch die Baustelle der Kulturraffinerie K714 ein, um sich das beeindruckende Innere des historischen und mittlerweile teilentkernten Gebäudes aus nächster Nähe anzuschauen. Es ist absolut eindrucksvoll zu sehen, wie hier die Arbeiten voranschreiten.

Eindrucksvoll auch, wie sich das soziokulturelle Team des Sojus 7, mit immer wieder neuen Ideen gegen die Krise und eine kulturelle Verödung stemmt. Sie haben noch einen exklusiv für die Kultur-Tüte entworfenen Kaffeebecher mit dem aktuellen Radio-Rakete-Logo in den Beutel gepackt – eines ihrer Corona-Highlights.

Limitierte Auflage

Das alles gibt es ab Donnerstag, 10. Dezember, für nur 20 Euro und limitiert auf 100 Stück. Dabei ist der Verkaufspreis bewusst niederschwellig angesetzt: Möglichst viele Menschen sollen so in den Genuss des vielfältigen kulturellen Inhaltes kommen. Der gesamte Erlös wird an die Aktion Monheimer Weihnachtssterne gespendet. Denn auch dort ist in diesem Jahr alles ein bisschen anders. Wegen der Corona-Pandemie können die Weihnachtssterne in diesem Jahr nicht von Ehrenamtlichen auf dem Baumberger Nikolausmarkt und dem Monheimer Weihnachtsmarkt angeboten werden.

Weihnachtssterne

Erhältlich sind die Sterne jedoch an der Information des Bürgerbüros, bei den Monheimer Kulturwerken in der Tourist-Information am Busbahnhof, am Empfang im Haus der Chancen und in den Mo.Ki-Cafés beider Stadtteile. Auch zahlreiche Einzelhändlerinnen und Einzelhändler bieten sie in dieser Weihnachtszeit an. Gegen eine Spende von 10 bis 15 Euro gibt es einen Stern und eine Weihnachtskugel mit Monheimer Motiv. Mit dem darüber gesammelten Geld wird, wie in den Jahren zuvor, auch diesmal wieder dafür gesorgt, dass kein Kind in Monheim an Weihnachten ohne Geschenk bleibt Weihnachtssterne – eine gemeinsame Aktion des städtischen Kinder- und Jugendbereichs in Kooperation mit den im Haus der Chancen vereinten Hilfseinrichtungen sowie zahlreichen Institutionen, die sich in der Hauptstadt für Kinder um das Wohl der jüngsten Bewohnerinnen und Bewohner bemühen.

