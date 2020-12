Nach Abstimmung mit der Bezirksregierung und dem NRW-Gesundheitsministerium hat der Kreis Mettmann die Stadt Monheim angewiesen, den Betrieb der Eislaufbahn auf dem Rathausplatz einzustellen - soweit es sich nicht um eine Nutzung im Rahmen des Schulsports handelt. Der Kreis hält den Betrieb der Eisbahn für unvereinbar mit der geltenden Corona-Schutzverordnung.

Inzwischen hat die Stadt Monheim gegen diese Weisung Klage erhoben und geht zudem davon aus, dass diese Klage hinsichtlich der Vollziehung der Weisung aufschiebende Wirkung entfaltet.Zwar steht eine Bewertung durch das Verwaltungsgericht noch aus und sowohl der Kreis als auch die Stadt Monheimsehen keine Veranlassung, von ihrer jeweiligen Rechtsauffassung abzurücken. Allerdings möchten beide Seiten auch konstruktiv dazu beitragen, den Streit nicht weiter eskalieren zu lassen und trotzdem zu einem rechtskonformen Ergebnis zu kommen.

Entscheidung des Ministeriums

Landrat Thomas Hendele und Bürgermeister Daniel Zimmermann haben sich deshalb darüber verständigt, dass der Kreis nun den zuletzt von Monheim unterbreiteten Vorschlag, die Nutzung der Eisbahn jeweils nur allein, zu zweit oder auf die Mitglieder eines einzigen Hausstands begrenzt zuzulassen, dem Gesundheitsministerium zur Beurteilung vorlegen wird.Bis zur Entscheidung des Ministeriums wird der Kreis den Betrieb der Eisbahn nicht unterbinden.

In der konkreten Umsetzung heißt das: Familien können sich mit ihren Kindern anmelden und haben 20 Minuten die Eisfläche für sich alleine. Auch zwei Kinder aus zwei Haushalten dürfen die Bahn bis auf Weiteres für gemeinsame Runden nutzen.

Wartepunkte

Die Verteilung der Eiszeiten erfolgt fortlaufend nach freien Kapazitäten. Ist die Fläche frei, kann es gleich losgehen. Ansonsten werden die Eiszeiten mit Wartepunkten vergeben, auf denen die jeweilige Laufzeit vermerkt ist. Es werden keine Wunschzeiten vergeben. Die Punkte gibt es immer nur für den gleichen Tag, Reservierungen an anderen Tagen sind nicht möglich. Darüber hinaus gibt es täglich zwei feste Zeiten, an denen die Zugangspunkte verteilt werden: An Wochentagen werden um 15 Uhr die Laufzeiten bis 16.40 Uhr und ab 17 Uhr die Laufzeiten bis 19.40 Uhr im 20-Minuten-Rhythmus ausgegeben. An allen Wochenenden werden um 11 Uhr die Laufzeiten bis 14.40 Uhr und um 15 Uhr die Laufzeiten bis 19.40 Uhr vergeben.