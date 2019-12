Am Sonntag, 5. Januar, laden die Monheimer Kulturwerke um 18 Uhr zum Neujahrskonzert in die Aula am Berliner Ring ein. Das Konzertjahr 2020 wird mit einer Operetten-Gala eröffnet.

Die Bayer-Philharmoniker präsentieren gemeinsam mit den deutschen Opernstars Eleonore Marguerre (Sopran) und Matthias Koziorowski (Tenor) Operettenouvertüren, -arien und -duette unter anderem von Johann Strauß Sohn, Jacques Offenbach, Franz Lehár und Franz von Suppé.

„Das is‘ wohl nur Chimäre, aber mich unterhalt‘s" – frei nach diesem Motto laden die Bayer-Philharmoniker ein, sich mit „Lug und Trug in das Reich der Töne" und in die Traumwelt der Operette entführen zu lassen.

Konzertkarten gibt es im Vorverkauf ab 15 Euro in der Geschäftsstelle der Monheimer Kulturwerke, Rathauplatz 20, Telefon (02173) 2764444 oder online auf www.monheimer-kulturwerke.de.