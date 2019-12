Sie ist Echo-Klassik-Preisträgerin, spielt in der Hamburger Elbphilharmonie oder Londoner Carnegie Hall: Am Samstag, 11. Januar, setzt die Pianistin Olga Scheps ihre Konzertreihe um 19.30 Uhr in der Aula am Berliner Ring in Monheim fort.

Olga Scheps ist eine Vertreterin der jungen Solisten-Generation, die verschiedene Welten verbindet und mit ihren Konzerten ein breites Publikum für Klassik begeistert. Die Wahl-Kölnerin stammt aus einer Musikerfamilie: Die Eltern sind Pianisten und Klavierpädagogen. Die Mutter hat sie gelehrt, sich nicht über die Technik zu definieren, sondern sich immer zu überlegen, welche Geschichte sie als Musikerin erzählen will. Mit diesem Rat hat Olga Scheps ihr Profil geschärft: „Mein Ziel ist es, die Leute zu berühren. Reine, kühle Perfektion ist nicht mein Ding. Was zählt, ist die Musik, das Temperament und die Gefühle."

Programm

Mit der Klaviersonate Nr. 7 leitet sie in Monheim das Jubiläums-Jahr zum 250. Geburtstag des Komponisten Ludwig van Beethoven ein. Ergänzt wird das Programm durch Franz Schuberts „Wanderer-Fanstasie“, den beliebten musikalischen Phantasiebildern „Faschingsschwank aus Wien“ von Robert Schumann, sowie durch Tschaikowskys „Nussknacker-Suite“ in der Fassung für Klavier bearbeitet von Mikhail Pletnev.

Kartenvorverkauf

Karten für das Konzert mit Olga Scheps gibt es im Vorverkauf ab 19 Euro in der Geschäftsstelle der Monheimer Kulturwerke, Rathausplatz 20, Telefon (02173) 276444. An der Abendkasse kosten die Karten ab 24 Euro.