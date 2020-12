Der Kurs „Ehrenamt im Naturschutz stärken“ der Biologischen Station Haus Bürgel in Monheim endete mit einer Abschlussprüfung. Die 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer legten ihre theoretische Prüfung ab und präsentierten ihr individuelles Projekt, welches sie über das Jahr hinweg ausgedacht und praktisch umgesetzt hatten. Die Veranstaltung wurde online durchgeführt, das Zertifikat wurde anschließend postalisch verschickt.

Etwas an der freien Luft machen; in meinem Umfeld etwas für die Tiere und Pflanzen tun; mehr über Naturschutz lernen und an die nächste Generation weitergeben: So lautete die Motivation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Beginn des Kurses. Sie kamen aus unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und waren überwiegend aus der Alterklasse der 36 bis 65-Jährigen. Der zwölf-monatige Lehrgang sollte ihnen einen Einstieg in den Naturschutz und die Landschaftspflege ermöglichen.

Vorwissen war für den Kurs nicht nötig. Dennoch hatten einige schon erste Erfahrungen im Naturschutz und manche sogar schon ein profundes Fachwissen zu einzelnen Artengruppen, wie den Vögeln. Schnell stellte sich heraus, dass dies ein großer Vorteil für alle war, da man durch den gegenseitigen Austausch voneinander lernte.

Individuelle Projekte

Besonders beeindruckend waren die Ergebnisse der individuellen Naturschutzprojekte. Einige Naturschützer legten Wildblumenwiesen an oder produzierten Nisthilfen für hohlraumbewohnende Wildbienenarten. Andere konstruierten Steinkauzröhren und hängten sie an geeigneten Stellen auf. Wieder andere kümmerten sich um die Reinigung der Beschilderung im Naturschutzgebiet Neandertal. So wurde in nur einem Jahr viel für den Naturschutz geschafft!

Jury

Wenn sich die Corona-Situation in Zukunft verbessert, können die zertifizierten Naturschützer lokale Naturschutzgruppen im Kreis Mettmann und der Stadt Düsseldorf oder die Biologische Station Haus Bürgel bei Aktionen und Einsätzen unterstützen. Der Erfolg des Projekts wurde durch eine unabhängige Jury bestätigt. Die UN-Dekade Biologische Vielfalt verlieh im Oktober 2020 der Ausbildung den Titel „Ausgezeichnetes Projekt“. Die Laudatio bei der Überreichung des Preises hielt Landrat Thomas Hendele.

Infos

Weitere Informationen und eine Auswahl von Ehrenamts-Projekten finden sich online auf www.biostation-d-me.de.