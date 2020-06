Die Ratsfraktion der Monheimer Grünen beantragt zur kommenden Ratssitzung am 24. Juni dass eine Freizeitnutzung des Greisbachsees im Süden Baumbergs untersucht wird. Die Machbarkeitsstudie soll Konzepte zur Umnutzung des Sees erstellen, die eine Freizeitnutzung möglich machen.

Keiner der Monheimer Seen sei für eine allgemeine Nutzung durch die Bevölkerung freigegeben. Lediglich Vereinssport wäre in Teilbereichen möglich. Das Baden ist ausnahmslos nicht gestattet. In der Machbarkeitsstudie sollte verschiedene Varianten dargestellt werden, die auch Teiluferbereiche weitestgehend unberührt belassen. Ein gutes Beispiel hierfür sei der Hitdorfer Badesee, bei dem flache Badeabschnitte mit steileren Uferböschungen ohne eine solche Nutzung kombiniert wurden. "Eine solche Nutzung bedeutet weniger Kosten und weniger Eingriff in die Natur", ist Manfred Poell, Sprecher und Bürgermeisterkandidat der Grünen sicher.

