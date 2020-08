Populismus, Vereinfachungen und Verschwörungstheorien scheinen weltweit auf dem Vormarsch zu sein. Statt Globalisierung wird Kleinräumigkeit gesucht. Einfache Antworten, oftmals emotional untermauert, lösen immer häufiger systematische Erklärungen ab.

„Politisch erleben wir gerade eine Rückkehr ins Nationale, vielfach sogar ins Nationalistische. Gesellschaftlich macht sich das Phänomen des Populismus insbesondere in der digitalen Welt breit und nutzt dort die Anonymität und die Möglichkeit, ohne persönliche Interaktion eigene vermeintliche Weisheiten zu verbreiten“, analysiert Mike Karst. „Ist die Digitalisierung ein Auslöser dieser Entwicklung? Und worin liegen weitere Ursachen des Phänomens?“, wirft der auf Themen rund um Gesellschaft im digitalen Zeitalter spezialisierte Kommunikationsexperte als Fragen auf – und liefert selbst Antwortversuche. Am Mittwoch, 2. September referiert Karst in der Volkshochschule, Tempelhofer Straße 15. Beginn ist um 18.30 Uhr. Sein Vortrag versucht, einen Überblick zu geben und fragt sowohl nach historischen Analogien und Vorläufern als auch nach den heutigen Entwicklungen und Ausprägungen.

Anmeldung erforderlich

Die Teilnahme ist kostenfrei, eine vorherige Anmeldung jedoch erforderlich. Diese kann über das Anmeldeformular im Internet unter www.vhs.monheim.de, per E-Mail an vhs@monheim.de oder persönlich in der VHS-Geschäftsstelle vorgenommen werden (Kurs-Nr. 20W1103).