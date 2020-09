Das Café „Frauen der Welt“ in Monheim geht neue Wege und ist erstmals beim sogenannten "Chat der Welten" dabei. Im Mehrgenerationenhauses im Eki-Haus, Friedenauer Straße 17 II, gibt es in Kooperation mit der Awo-Begegnungsstätte Louise-Schröder-Haus am Mittwoch, 23. September, von 9 bis 11 Uhr einen Workshop mit Yinson de Jesus Arboleda Rodriguez aus der kolumbianischen Stadt Santa Marta, bei dem es um die Frage geht, wie nachhaltige Entwicklungsziele erkannt und umgesetzt werden können.

Yinson de Jesus Arboleda Rodriguezist Vorsitzender des Netzwerks Ecolsierra in der Sierra Nevada, zu dem sich Produzenten im ökologischen Anbau von Kaffee zusammen geschlossen haben. Das Netzwerkes Ecolsirraist Teil der Kaffeekooperative Caficosta an der Küste Kolumbiens.

Der "Chat der Welten" kombiniert globales Lernen mit digitalen Medien. Mit Hilfe der Online-Plattform können sich Menschen jeden Alters aus Asien, Afrika, Europa und Lateinamerika über ihre Lebensverhältnisse austauschen, um trotz geografischer Distanz und unterschiedlicher Sprachen Verständnis für die jeweiligen Rollen in der globalisierten Welt zu wecken. Zugleich vertiefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dabei ihre Handlungs-, Sprach- und Medienkompetenzen.

Anmeldung

Eine Anmeldung zum Workshop ist notwendig, da die Sitzplätze begrenzt sind: per E- Mail an mgh-vinnicombe@ekmonheim.de oder telefonisch unter (02173) 2757611. Der Workshop ist kostenlos.