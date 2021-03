Die beiden Monheimer Schnelltestzentren nehmen, wie angekündigt, nächste Woche den Betrieb auf. Den Anfang macht Baumberg. Über die Internetseite www.coronapoint.de/pages/corona-teststation-monheim der PAS Solutions GmbH können Termine gebucht werden.

Das Testzentrum auf dem früheren Marktplatz an der Geschwister-Scholl-Straße, in Höhe Ataşehir-Park, nimmt am Montag, 22. März ab 10 Uhr den Betrieb auf. Anschließend wird es montags bis freitags durchgängig von 7 bis 20 Uhr sowie an allen Samstagen von 10 bis 18 und den Sonntagen von 12 bis 18 Uhr geöffnet haben.

Das zweite, hier von Alexander Zimmer betriebene, Testzentrum in Monheim wird auf dem Marienburg-Gelände (Einfahrt Bleer Straße) eingerichtet und wohl ab Mittwoch an den Start gehen. Die Internetseite befindet sich unter www.corona-testzentrum-monheim.de im Aufbau. Die Stadt wird ergänzende Informationen zu Beginn der nächsten Woche liefern.

Kostenloser Bürgertest

Der sogenannte Bürgertest wird zum Start auch allen Monheimerinnen und Monheimern einmal pro Woche kostenlos möglich sein. Er ist ausdrücklich nur für Personen gedacht, die keine Covid-19-spezifischen Symptome haben. Wer Symptome verspürt, die bereits auf eine mögliche Covid-19-Erkrankung hinweisen, sollte auch weiterhin direkt seine Hausärztin oder den Hausarzt kontaktieren.

Beide Monheimer Testzentren können zu Fuß durchlaufen werden. An der Marienburg wird man zudem auch vom Auto aus getestet werden können. Die Möglichkeit einer Online-Terminvereinbarung spart in beiden Zentren Wartezeit. Die Ergebnisse liegen in der Regel bereits binnen 15 Minuten vor und werden elektronisch übermittelt.