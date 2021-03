Am Ortseingang von Monheim-Baumberg - aus Richtung Innenstadt kommend - finden in den nächsten Tagen Asphaltarbeiten statt. Vorübergehende Sperrungen sind nicht zu verhindern. Anwohnende werden per Infozettel informiert. Witterungsbedingt können sich Termine verschieben.

Geplant ist, dass die Griesstraße von Hausnummer 57 bis zur Monheimer Straße von Donnerstagfrüh, 18. März, bis zum nächsten Morgen gesperrt wird. Am selben Tag beginnen die Arbeiten auf der Monheimer Straße zwischen Kreisverkehr Sandstraße und Kreisverkehr Berghausener Straße (voraussichtliche Sperrung bis Sonntagmittag). Eine Umleitung über Kielsgraben, Baumberger Chaussee und Berghausener Straße wird ausgeschildert. Mehrere Teilsperrungen im Bereich der Straße Am Sportplatz dauern voraussichtlich bis zum 26. März.

Infos und Umleitungen

Während der Sperrung der Monheimer Straße gelten für Busse Umleitungen. Ausführliche Informationen darüber gibt es auf der Homepage von Monheims Bahnen unter www.bahnen-monheim.de oder unter Telefon: (02173) 957438.