Baumberger können künftig wochentags direkt mit dem Bus bis zum Mona Mare fahren. Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag wird der zusätzliche Service von Monheims Bahnen ab Montag, 14. Dezember, angeboten. Die Linie 777 fährt dann montags bis freitags nach der bisherigen Endhaltestelle "Busbahnhof" noch über "Sandberg", "Friedenauer Straße" und "Mona Mare".

"Mit dieser Maßnahme nehmen wir den letzten Lückenschluss für die vollumfängliche Anbindung des Berliner Viertels an den ÖPNV an Wochentagen vor. Auf diese Weise konnte zusätzlich die lang ersehnte Direktverbindung zwischen Baumberg und dem Mona Mare realisiert werden", betont Detlef Hövermann, Geschäftsführer von Monheims Bahnen (BSM).

Infos

An Wochenenden gilt wie bisher: Endstation der Linie 777 ist dann am Busbahnhof, damit es nicht zu einer doppelten Linienführung mit dem NE12 kommt, der von dort samstags, sonntags und feiertags bereits in Richtung Mona Mare fährt. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der BSM unter www.bahnen-monheim.de.