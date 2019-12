Beim Baumberger Turn und Sportclub (BTSC) fand die letzte Gürtelprüfung für das Jahr 2019 statt - mit einem Erfolg für alle, die antraten. Alle Judokas konnten die Prüfer Marcel Ortlepp und Oliver Kandeler überzeugenund bestanden ihre Gürtelprüfung:Amelie Neuß und Niklas Meyer (gelb-oranger Gürtel), Celia Mähr, Elias Materne und Mats Schwarz (gelber Gürtel) sowie Oskar Franzke und Mija Stipic (weiß-gelber Gürtel).

Der BTSC nimmt weiterhin neue junge und alte Judokas auf. Trainiert wird in der Sporthalle der Winrich-von-Kniprode-Schule, Monheimer Straße 5: samstags von 9.30 bis 11 Uhr (Kinder ab fünf Jahre) sowie freitags von 16 bis 17.30 Uhr (Kinder ab zehn Jahre). Für Späteinsteiger bietet sich der Mittwoch von 19 bis 20 Uhr an. Weitere Infos gibt es in der Geschäftsstelle des BTSC, Sportanlage Waldbeerenberg, Europaallee 1, Telefon (02173) 60639, E-Mail info@btsc1897.de oder bei Oliver Kandeler, Telefon (02173) 64293, E-Mail Oliver.Kandeler@web.de.