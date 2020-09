Trotz Corona gehen in Monheim-Baumberg auch in diesem Jahr wieder fast 120 Sammlerinnen und Sammler durch den Stadtteil, um für das diesjährige Martinsfest zu sammeln. „Wir sind sehr froh, dass wir so viele freiwillige Helfer gefunden haben. Letztlich machen wir das alles für unsere Kinder, die in diesem Jahr sehr viele Einschnitte erleben müssen", sagt Steffen König, Vorsitzender des Martins-Komitees. „Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Alle Sammlerinnen und Sammler wurden mit einer Maske, Einmalhandschuhen und Handdesinfektionsmittel ausgestattet. Wir denken, dass es sehr gut möglich ist, auf Abstand zu sammeln.“

Bis zum 27. Oktober wird wieder in 59 Bezirken gesammelt. Die Sammler können sich ausweisen. Mit den Einnahmen finanziert der Verein die Aktionen rund um St.Martin. Ein Großteil des Geldes wird in die gut gefüllte Baumberger Martinstüte investiert. König erklärt: „Nur 15 bis 20 Pronzent unseres Budgets geben wir für den Martinszug aus, den wir leider absagen mussten. Das Geld investieren wir nun in kleinere Aktionen in Kindertagesstätten und in Grundschulen sowie in eine Überraschungsaktion am Martinsabend.“