Zum zehnten Mal wurden über die Monheimer Weihnachtssterne Geschenke für bedürftige Kinder organisiert. Eine Spende von 10 bis 15 Euro genügte, um einem bedürftigen Kind zum Beispiel ein Buch oder ein Spiel als Geschenk zukommen zu lassen. Mit 1500 Euro hat sich auch das Monheimer Bauunternehmen Goldbeck an der Aktion beteiligt. Simone Feldmann, städtische Bereichsleiterin für Kinder, Jugend und Familie, nahm die Spende von Ralf Linde, Niederlassungsleiter bei Goldbeck, entgegen.

Die Monheimer Weihnachtssterne sind eine gemeinsame Aktion des städtischen Kinder- und Jugendbereichs in Kooperation mit den im Haus der Chancen vereinten Hilfseinrichtungen sowie zahlreichen Institutionen, die sich in der "Hauptstadt für Kinder" um das Wohl der jüngsten Bewohner bemühen. Die Geschenke gingen ausschließlich an Kinder, deren Eltern ihnen aufgrund persönlicher Umstände sonst nur wenig oder vielleicht auch gar nichts schenken konnten. Der städtische Bereich Kinder, Jugend und Familie kooperierte hier eng mit den heimischen Schulen und Kindertagesstätten. Die Lehr- und Erziehungskräfte wählten für die Kinder ein passendes Geschenk aus, das in den meisten Fällen auch bei Monheimer Händlern eingekauft wurde. Die Spendensumme von 10 bis 15 Euro entsprach dem ungefähren Geschenkewert. Oft wurde aber auch deutlich mehr gespendet.