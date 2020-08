Im Jahr 2019 feierte das Stück FREMD 4.0- Ein Musiktheater, Premiere in der VolXbühne und in Köln. Nun kommt die erfolgreiche Aufführung im September wieder zweimal auf die Bühne in der Adolfstraße 89 a: Am Samstag, 5. September um 20 Uhr und am Sonntag, 6. September um 16 Uhr. Es spielen und erzählen aus ihrer Biografie Musiker und Darsteller aus Chile, Kuba, dem Senegal, Syrien und dem Balkan über ihren Blick auf uns Deutsche und unsere deutsche Gesellschaft.

„Du kommst hier so bei null Grad an.“

„Unglaublich fremd!“

„Aber mittlerweile kann ich damit leben: In der Wohnung mit Heizung, dann passt das schön.“

(Szene aus dem Stück)

Die Musiker und Künstler kommen aus fünf Ländern und man merkt ihnen die Freude an, hier auf der Bühne zu stehen und mit ihren Instrumenten und ihrer Stimme vom Fremd sein im neuen Land zu erzählen. Ihre Heimat ist der Senegal, Chile, Syrien oder Ex- Jugoslawien. Regisseur Jörg Fürst hat das Stück als Produktion der VolXbühne und des Theater an der Ruhr (Mülheim an der Ruhr), A.TONAL.THEATER (Köln), Freihandelszone – Ensemblenetzwerk Köln und der Alten Feuerwache Köln, auf die Bühne gebracht.

Aus der Kritik:

„Gut – und mit sehr guten Darstellern und Musikern bestückt.“ (Deutschlandfunk)

„… ein überaus sinnlicher Reigen aus Musik, Bewegung und Monologen über die fremden Blicke aufs Deutschsein.“ (CHOICES, Stadtmagazin Köln)

Wir brauchen den fremden Blick



Wir alle - einzelne Menschen und die Gesellschaft- brauchen das Fremde und den Fremden um eine eigene Identität auszubilden, den eigenen Blick und die unsere Selbstwahrnehmung durch den Blick von Außen auf uns und unser Land zu schärfen. Wenn die Sprache nicht verstanden wird, sind es Körpersprache, Gerüche, Gebräuche und alltägliches Verhalten, die "Fremden" einen Eindruck von unserem Leben geben.

Ein Vorgeschmack:

Mit: Aidara Seck (Trommler & Sänger, Senegal), Mohammad „Saado“ Kharouf (Schauspieler & Tänzer, Syrien), Majela van der Heusen (Kontrabassistin & Sängerin, Kuba), Pía Miranda (Posaunistin, Chile), Rudi Rumstajn (Gitarrist & Kickboxer, Balkan)

Karten und Termine:

Was: FREMD 4.0 – Ein Musiktheater über den Blick des Fremden auf uns

Wann: Samstag, 5. September 20 Uhr, Sonntag, 6. September, 16 Uhr

Wo: VolXbühne , Adolfstraße 89 a, 45468 Mülheim a.d.Ruhr

Karten: Karten unter Tel. 0208 43 96 29 11 oder E-Mail an: karten@volxbuehne.de

Regie: Jörg Fürst

Kostüme: Monika Odenthal

Bühnenbild: Jana Denhoven; Videoscreening: Valerij Lisac

Darsteller: Aidara Seck (Trommler & Sänger, Senegal), Mohammad „Saado“ Kharouf (Schauspieler & Tänzer, Syrien), Majela van der Heusen (Kontrabassistin & Sängerin, Kuba), Pia Miranda (Posaunistin, Chile), Rudi Rumstajn (Gitarrist & Kickboxer, Balkan)