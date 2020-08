Der Fotograf Rainer Schlautmann hat Kunstprojekte in den Städten und an den Flüssen der Region über Jahre mit seiner Kamera begleitet. Seine Fotografien sind selbst Kunst. Viele temporäre Kunstwerke bestehen nur in seinen Bildern fort.

Der Transformation von Ruhrgebietslandschaften durch Kunst und Kultur widmet sich eine neue Foto-Ausstellung in der Katholischen Akademie Die Wolfsburg. Unter dem Titel „Wandel durch Kultur“ sind von kommendem Montag, 24. August, an am Falkenweg 6 in Mülheim rund 40 Fotografien von Rainer Schlautmann zu sehen.

Der Fotograf aus Oberhausen hat in der Region renaturierte Landschaften und Kunst im öffentlichen Raum ins Bild gesetzt. Aber auch Fotografien von Lichtkunstwerken und Installationen außerhalb des Ruhrgebiets werden präsentiert.

Gezeigt wird etwa das Foto der renaturierten Flusslandschaft der Seseke, einem Nebenfluss der Lippe, in Kamen von 2013. Am Seseke-Ufer stehen drei Miniatur-Einfamilienhäuser aus Beton und Stahl des Berliner Künstlerduos Folke Köbberling und Martin Kaltwasser. Es sind Modellhäuser unterschiedlicher Baustile im Maßstab 1:10. Die Häuschen verleihen der Flusslandschaft eine neue Wahrnehmungsebene.

​Zu sehen ist auch das Foto einer aktuellen Installation von Danuta Karsten im Gasometer in Warschau. Die Künstlerin ließ hunderte von Kunststoffschläuchen aufblasen und verspannte sie in dem hohen Gebäude. Die Installation trägt den Titel „Beständigkeit im Flüchtigen“.

Die Ausstellung wird an diesem Sonntag, 23. August, um 16 Uhr eröffnet. Diese Veranstaltung ist bereits ausgebucht! Anmelden kann man sich noch für Sonntag, 20. September, an dem Schlautmann um 15 Uhr durch die Ausstellung führt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Schau ist bis zum 17. November montags bis samstags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr zu sehen.

Weitere Informationen gibt es unter www.die-wolfsburg.de.