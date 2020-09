Zu einem Gastspiel lädt das Augsburger Figurentheaters Maatz ab Donnerstag, 1. Oktober ein. Das Theater gastiert am Flughafen, Brunshofstraße 3, mit einem Stück von Pettersson & Findus "Eine Geburtstagstorte für die Katze". Gespielt wird bis Sonntag, 11. Oktober, jeweils donnerstags, freitags und samstags um 15 Uhr sowie sonntags um 11 und um 15 Uhr.

Die Karten kosten 11/ermäßigt 10 Euro und können eine halbe Stunde vor Beginn an der Kasse gekauft oder per Mail an augsburgerfigurentheater@gmail.com reserviert werden.

Auch Sondervorstellungen für Gruppen wie Kindergärten und Schulen sind möglich und können unter Tel. 0178/2888640 angefragt werden. Die kindgerechte Inszenierung ist geeignet für Kinder ab zwei Jahren und wird interaktiv gestaltet, das heißt, die Kinder werden zum Mitmachen aufgefordert.