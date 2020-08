Das Erleben von Kunst findet nicht nur im Museum statt. An vielen Stellen im Stadtraum trifft man auf Reliefs, Brunnen, Skulpturen und künstlerische Platzgestaltungen, die aus verschiedenen Phasen der Stadtentwicklung stammen. Diese Gestaltungen als Kunst erkennen und verstehen lernen, ist der Sinn der StadtKunstTouren.

Am Sonntag, 23. August, führt Georg Reinders um 14 Uhr zum Thema „Kunst im Viertel“. Die Architektur der späten 1920er-Jahre im Zusammenspiel mit bauplastischen Arbeiten von Grete Schick und Willi Hoselmann bilden den Ausgangspunkt dieser Tour. Ausgehend von der Fohlengruppe von Jupp Rübsam an der Realschule Stadtmitte führt die Tour durch das Wohnviertel zwischen Oberstraße, Kaiserstraße und Dickswall. Mit den Akrobaten von Lajos Barta und den zahlreichen kleinen bauplastischen Arbeiten an Wohnbauten wird dieses vielseitige Stadtviertel neu erfahrbar. Bestandteil des Rundgangs sind auch historische Wohnbauarchitekturen des Architekturbüros Pfeifer & Großmann aus dem Jahr 1927 sowie ein Wohngebäude von Theodor Suhnel.

Aufgrund der aktuellen Situation ist die Teilnehmerzahl auf 10 Personen begrenzt. Dauer: 90 Min., eingeschränkt barrierefrei, Kostenbeitrag: 4 €. Tickets für diese Tour müssen online bei der Touristinfo unter https://www.muelheim-tourismus.de gebucht werden!

Treffpunkt ist an der Realschule Stadtmitte, Oberstraße 92–94, vor der Fohlengruppe von Jupp Rübsam (15 Min. vor Veranstaltungsbeginn).