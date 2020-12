„Weihnachtswunderblumen hinter Gittern“, eine Weihnachtsgeschichte von Menschen, die einen längeren Lockdown ganz anderer Art erleben, präsentiert der zur Christus Gemeinde Mülheim gehörende (Buch) Autor und Theologe Thomas Klappstein in einer 45 minütigen Sendung am 2.Weihnachtsfeiertag, 26.Dezember, ab 11 Uhr im Radioprogramm von ERF Plus von der Medienanstalt „ERF-Medien“.

Der Beitrag von Klappstein selbst ist knapp 30 Minuten lang. Am Sonntag, 3. Januar, äußert er sich im selben Sender ab 21 Uhr in einem circa 10 minütigen Beitrag zu „Kalender-Gedanken“ und seine ganz persönliche Sicht auf Rückblicke und Ausblicke.

ERF Plus ist bundesweit über Digitalradio DAB +, Satellit und über Kabel zu empfangen. Zusätzlich sind die Sendungen auch im Livestream im Internet unter www.erf.de durch wenige Klicks zu finden.

Im Nachtprogramm des ERF, jeweils um 1 Uhr und 5 Uhr wird der Beitrag wiederholt.

Thomas Klappstein

Thomas Klappstein, Mitglied und Mitarbeiter der Christus Gemeinde Mülheim in der Uhlandstraße, ist geboren und aufgewachsen im Großraum Hamburg. Gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, studierter Theologe und Diplom-Verwaltungswirt. Derzeit freiberuflich aktiv als (Buch)Autor, Redner (Hochzeiten und Trauerfeiern), Presse- u. Öffentlichkeitsarbeiter und Prediger. Zudem gestaltet er mehrmals im Jahr Medienbeiträge, meist Radiosendungen. Als ordinierter Pastor im Mülheimer Verband Freikirchlich-Evangelischer Gemeinden (MVFEG), ist er für diesen unter anderem Delegierter in der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Nordrhein-Westfalen (ACK-NRW).

Er lebt heute mit seiner Familie im Duisburger Süden, an der Stadtgrenze zu Mülheim a. d. Ruhr, in der Nähe der 6-Seen-Platte.