Im Jugendzentrum Friedrich-Wennmann-Haus auf der Tinkrathstraße 68 in Heißen finden für einige neue Kurse kostenlose Schnupperstunden statt.



Am Montag, 20. Januar, gibt es von 20 bis 21.30 Uhr eine Yogastunde für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren. Danach wird der Kurs vom 3. Februar bis zum 5. Mai für einen Preis von 120 Euro wöchentlich fortgeführt. Es werden bequeme Kleidung, dicke Socken und eine Decke benötigt.

Für Mädchen ab sechs Jahren gibt es am Dienstag, 21. Januar, eine Ballettstunde, wozu diese bequeme Kleidung und Turnschlappen oder Stoppersocken mitbringen sollen. Vom 4. Februar bis zum 5. Mai kann zu einem Preis von 72 Euro immer dienstags um 16.15 Uhr an diesem Kurs teilgenommen werden.

Außerdem gibt es am Dienstag, 21. Januar, ab 17.30 einen Holzkurs, bei dem handwerklich gearbeitet wird.

Am gleichen Tag wird von 19.30 bis 20.30 Uhr ein Sportkurs für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren angeboten. Der Kurs beginnt am Dienstag, 4. Februar, und endet am Dienstag, 5. Mai. Für Mädchen liegen die Kosten bei 48 und für Frauen bei 60 Euro. Es muss Sportkleidung mitgebracht werden.

Um 18.45 Uhr gibt es am Mittwoch, 22. Januar, einen HipHop-Kurs für Mädchen von 10 bis 14 Jahren. Für einen Preis von 72 Euro ist die Teilnahme vom 5. Februar bis zum 6. Mai jeden Mittwoch möglich.

Mädchen ab acht Jahren können am Donnerstag, 23. Januar, von 17 bis 18 Uhr Video Clip Dancing ausprobieren. Vom 6. Februar bis zum 6. Mai gibt es den Kurs immer donnerstags um 18 Uhr. Der Preis liegt bei 72 Euro.

Um 19.30 Uhr beginnt am Donnerstag, 23. Januar, der Fit with Rolls-Kurs für Mädchen und Frauen ab 14 Jahren. Dazu ist Sportkleidung notwendig. Dieser Kurs startet am 6. Februar und findet bis zum 14. Mai donnerstags statt. Die Kosten liegen bei 48 Euro für Mädchen und 60 für Frauen.

Die Möglichkeit, einen HipHop-Kurs auszuprobieren, gibt es für Kinder ab sechs Jahren am Freitag, 24. Januar, um 17.15 Uhr.

Kurse und Veranstaltungen

Am Freitag, 6. März, findet ab 19.30 Uhr für alle ab 14 Jahren eine Fantasiereise mit Düften statt. Der Kurs wird von einer Heilpraktikerin durchgeführt und kostet 15 Euro.

Theoretisch und praktisch können Kinder den richtigen Umgang mit eigenen und fremden Hunden am Mittwoch, 11. März, um 16.30 Uhr lernen. Die Kosten betragen 6,50 Euro.

An den Montagen 4. Mai, 11. Mai und 18. Mai von 16.15 bis 18.15 Uhr wird auf dem Schulhof der Martin-von-Tours-Schule, Eduardstraße 6, ein Inliner-Kurs angeboten. Einen weiteren Inliner-Kurs gibt es an den Donnerstagen 30. April, 7. Mai und 14. Mai von 16.15 bis 18.15 Uhr. Es kostet 35 Euro und Helm und Schutzkleidung müssen selbst mitgebracht werden.

Am Samstag, 30. Mai, findet von 10 bis 15 Uhr ein Ukulelen-Workshop statt, welcher 35 Euro kostet. Dort wird es auch die Möglichkeit geben, Ukulelen ab einem Preis von 20 Euro zu kaufen.

Anmeldungen



Die Anmeldungen für alle Kurse sind nur in der Woche von Montag, 27. Januar, bis Freitag, 31. Januar, in der Zeit von 16 bis 19 Uhr möglich. Am Montag werden nur persönliche Anmeldungen angenommen, ab Dienstag auch telefonische. Mehr Informationen gibt es auf www.friedrich-wennmann-haus.de oder unter Tel. 0208/8470452.