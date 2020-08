Nicht rechtzeitig geleerte Sammelcontainer an Standorten für insbesondere Papier und Pappe?

Das wird Thema in der nächsten Umweltausschusssitzung sein.

„In vielen Schilderungen, die uns erreichen, ist die Rede davon, dass gerade Papiercontainer nicht hinreichend oft geleert werden“, sagt Daniel Mühlenfeld, Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Heißen-Heimaterde und umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion im Rat der Stadt.

Ein Bespiel meiner Beobachtungen zum Thema:

Die MEG hat am Freitag, 31.07.2020 die Container an der Zinkhüttenstr./Seilerstr. in Eppinghofen geleert und die gesamte Standortfläche gereinigt.

Sonntagvormittag (02.08.2020) waren die Papiercontainer noch fast leer. Ich fand jedoch eine unbeschreiblich große Menge illegalen Mülls jeglicher Art neben den Containern vor (siehe Fotos).