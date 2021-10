Nachdem in 2020 und bis Mitte 2021 Corona-bedingt keine Ligaspiele ausgetragen werden konnten, wurden im September und Oktober alle vier Liga-Spieltage (der letzte am vergangenen Sonntag) abgewickelt.

Klassenhöchster Mülheimer Verein in der NRW-Liga (eine Liga unter der Bundesliga) ist der SV Siemens Mülheim 1. Mit insgesamt 6 Siegen wurde ein beachtlicher 5. Platz erzielt. Dabei brachte das Team um Peffo Scholten-Maghs am Sonntag dem Aufsteiger Düsseldorf 2 mit einem hart umkämpften 3:2 die einzige Saison-Niederlage bei.

In der unter der NRW-Liga angesiedelten Regionalliga Nord spielt die 2. Mannschaft des SV Siemens. Mit zwei Siegen am Sonntag konnte der drohende Abstieg gerade noch verhindert werden - was insgesamt zu einem 7. Platz im unteren Mittelfeld führte.

In der Bezirksliga Ruhrgebiet sind neben Aufsteiger Turnerschaft Saarn die Teams von Siemens 3 und 4 vertreten. Völlig überraschend und vom eigenen Team "noch ungläubig bestaunt und gar nicht zu fassen" heißt der Aufsteiger in die Regionalliga das Team 1 der Turnerschaft Saarn, das mit zwei Siegen am Sonntag den Aufstieg perfekt machte - wobei gleichzeitig das favorisierte und zuvor auf Platz 1 liegende Team von Kettwig 2 durch zwei Niederlagen den sicher geglaubten Aufstieg verspielte. Spannend und nervenaufreibend war der Spieltag bis zur letzten Aufnahme und erst das letzte und entscheidende Doublette ging knapp mit 13:9 an die Saarner. Am Schluss lagen die Teams der Turnerschaft 1, RE-Suderwich 1 und Siemens 3 gleichauf mit jeweils sieben Siegen und zwei Niederlagen an der Spitze - und nur die beste Spiele-Differenz gab letztendlich den Ausschlag für die Turnerschaft. Mit nur zwei Siegen beendete Siemens 4 an vorletzter Stelle die Saison.

In der Bezirksklasse B Ruhrgebiet spielen der Raffelberger Pétanque Verein und der Boule Club Mülheim. Die Raffelberger konnten an den beiden letzten Spieltagen keinen Sieg mehr für sich verbuchen und landeten schließlich mit nur zwei Siegen an vorletzter Stelle. Das Team des BC ist leider abgestiegen