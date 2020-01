Die Line Dance Abteilung des Tanz Turnier Club (TTC) Mülheim kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken. Höhepunkt war hier die Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens, bei der der Verein erstmals als Veranstalter fungierte. Alle angetretenen Line Dance Tanzprüflinge, sowohl des Gastgebers als auch der Gastgruppen, konnten ihre Prüfung erfolgreich ablegen.

Wegen des hohen Interesses an dieser beliebten Tanzsportart erweitert der TTC ab Januar sein Line Dance Angebot und startet am 15.1.2020 mit einem neuen Workshop. Er findet immer mittwochs von 10.00 – 11.30 Uhr in den Clubräumen an der Zeppelinstraße 193 statt, der Beitrag für 10 Einheiten beträgt 70€ pro Person. Kontaktaufnahme und weitere Infos über: peter-schemkes@ttc-muelheim.de oder Tel. 02066 4695876.