Am 5. und 6. September lässt in der Ruhrarena zum 24-ten Mal das Drachenboot-Festival die Stadt in bunten Farben leuchten. Bis zum 1. Juni kann man sich noch den Frühbucherrabatt sichern.



Es gibt zwei Bootsklassen beim 24. Mülheimer Drachenboot-Festival. 20 Personen und 12 Personen.

In der MIXED-Klasse sind in jedem Team mindestens sechs Frauen Pflicht. In der OPEN-Klasse in den beiden Rennklassen ist keine Frauen-Quote vorgeschrieben. Für Jugendliche bis zum Jahrgang 2002 wird am Sonntag, 6. September, ein Jugend Mixed Cup angeboten. Mindestens sechs Mädchen müssen aktiv im Boot mitpaddeln. Hier können sich auch alle Schulen mit einem Team anmelden.

Jede Mannschaft absolviert insgesamt 4 Rennen. Jedem Team wird eine Trainingseinheit am 22. oder 23. August im Rahmen des Trainingswochenendes angeboten. Die Anmeldeunterlagen zum Drachenboot-Festival stehen ab sofort zum Download unter www.drachenboot-muelheim.de zur Verfügung oder können per E-Mail an drachenbootfestival@djk-ruhrwacht.de angefordert werden.Eine Onlineanmeldung zum Drachenboot-Festival ist unter www.djk-ruhrwacht.de/events/drachenboot-festival/ möglich.

Informationen zum Drachenboot-Festival erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, dienstags in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16 Uhr bis 19 Uhr persönlich oder unter Tel. 0208-483071.