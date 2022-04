NRW Bezirksranglistenturnier

Am vergangenen Wochenende (02./03.04.2022) wurden in Mülheim an der Ruhr die 2. C-Bezirksranglisten U13 – U19 ausgespielt. Der TSV Heimaterde hatte die Ausrichtung des Turniers mit 186 Meldungen in 18 Konkurrenzen übernommen.

Alle Ergebnisse:hier

Grün-Weiß vorn dabei

Dana Arnold (Grün-Weiß Mülheim) startete von Setzplatz 1 im Mädcheneinzel U15 in den Wettbewerb und spielte sich bis ins Finale. Sie gewann im Viertelfinale gegen Finja Reiering (1.BC/TuB Bocholt) und konnte im Halbfinale ihre Doppelpartnerin Hannah Kolodzie (Grün-Weiß Mülheim) besiegen. Im Endspiel stand Arnold gegen Fiona Bergen (Union Lüdinghausen) und gewann glatt in zwei Sätzen.

Dana Arnold und Hannah Kolodzie (beide Grün-Weiß Mülheim) traten zusammen im Mädchendoppel U15 an und gewannen den Wettbewerb vor Lorena Eckertz/Paulina Yoosenat (beide 1. BV Mülheim).

Noah Mosko konnte ebenfalls zwei Wettbewerbe gewinnen.

An der Seite von Lea Meike Strüngmann (Gladbecker FC) startete er ins Mixed U15. Im Finale gegen Max Ruberg/Julika Block (SSV WBG Bochum/Union Lüdinghausen) ging es über drei Sätze, aber letztlich hatten Mosko/Strüngmann die Nase vorn.

Noah Mosko und Youri Schwarz (BV RW Wesel) starteten von Setzplatz 3 ins Jungendoppel U15 und trafen im Finale auf Simon Kasaj/Marius Olland (beide Spvgg Sterkrade-N.) In drei spannenden Sätzen konnten sich Mosko/Schwarz am Ende durchsetzen.

Leonie Altenhoff und Carolin Hauswirth (beide Grün-Weiß Mülheim) spielten sich bis ins Halbfinale des Mädchendoppels U19, wo sie Sara Jäger/Lara Liffers (TSV Heimaterde/Gladbecker FC) unterlagen und am Ende Dritte des Wettbewerbs wurden.

Caja Krug (Grün-Weiß Mülheim) startete im Mädcheneinzel U13, wo sie im Viertelfinale gegen die spätere Siegerin Amelie Kaschura (Union Lüdinghausen) unterlag.

An gleicher Stelle fand parallel ein D-Ranglistenturnier der Altersklasse U11 statt.

Hier konnte Lilli Salzmann das Mädcheneinzel U11 gewinnen.

Tom Soballa wurde im Jungeneinzel U11 Dritter.

Amra Bourakkadi auf Nationaler Ebene erfolgreich

Bis ins saarlandische Völklingen fuhr Amra Bourakkadi, um am 2. A-Ranglistenturnier U17/19 teilzunehmen.

Zusammen mit Justin Dang (STC BW Solingen) startete sie in den Mixedwettbewerb U17, wo sie im Halbfinale die an zwei gesetzten Philipp Euler/Eva Stommel (TV Refrath/SV Berliner Brauereien) besiegen konnten.

Im Finale standen Dang/Bourakkadi dann gegen die Favoriten Danial Iman Marzuan/Aurelia Wulandoko (SV Fun-Ball Dortelweil/TSV 1846 Nürnberg), die das Spiel in drei Sätzen schließlich für sich entscheiden konnten.

Alle Ergebnisse:hier