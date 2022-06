Das Friedrich Wennmann Bad bleibt am Dienstag, 21. Juni, geschlossen. Grund ist ein Fliesenschaden an der Überlaufrinne des Mehrzweckbeckens, der behoben werden muss. Am Mittwoch, 22. Juni, ist das Bad wieder ab 7 Uhr geöffnet.

Alle weiteren Informationen zu den Öffnungszeiten und der wetterabhängigen Öffnung des Hallenbad-Daches zum Freibadbetrieb finden sind unter www.swimh.de zu finden.