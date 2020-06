Raus aufs Wasser, sich mit einem Boot vorwärts bewegen und dabei die Natur genießen – das ist ein beliebter Freizeitsport für viele Menschen.

Kinder, die gerne Sport auf oder im Wasser treiben, in der Natur sein wollen und das möglichst mit anderen Kindern oder Freunden, sollten sich für einen Schnupperkurs im Kanu fahren bei der Ruhrwacht anmelden. Bewegung, Abenteuer auf dem Wasser und Wettbewerb wartet auf die kleinen Kanuten.

Kindern auf spielerische Weise Spaß am Sport zu vermitteln ist die Leidenschaft der Ruhrwacht-Lehrer. Auch ein Rennkajak kann in einem Schnuppertraining in den Ferien auf der Ruhr ausprobiert werden. Bei erfahrenen Trainern wird die richtige Technik gelernt und dann gemeinsam mit Freunden eingeübt.

Rennkajak kennenlernen

Mit der Zeit werden die Kinder dann fahrsicher und schneller. Kanurennsport erlernt man zunächst im Einerkajak. Wenn man eine gewisse Bootssicherheit erlangt hat, paddelt man auch in Zweier- oder Vierermannschaftsbooten. Kanurennsport fördert und trainiert Ausdauer, Motorik, Koordination und Kraft und ist sowohl eine Einzel- als auch eine Mannschaftssportart. Wer Lust hat es einmal kostenfrei auszuprobieren ist herzlich eingeladen. Nähere Informationen gibt es bei Christine Metzing, Tel. 0177 7743272 bei der DJK Ruhrwacht Mülheim Ruhr.