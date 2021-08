Lea-Lyn Stremlau mit Lena Seibert Dritte im Doppel

Vom 13. - 15. August, fanden in Bonn die 2. DBV Ranglistenturniere O19 statt. Bei den Damen startete Lea-Lyn Stremlau an der Seite von Lena Seibert (Union Lüdinghausen) im Damendoppel. In einem sehr stark besetzten Turnier spielten sich die beiden in knappen Drei-Satz-Siegen bis ins Halbfinale. Dort trafen sie auf Hannah Pohl und Brid Stepper (beide 1. BC Beuel). Mit 21:15 und 21:11 mussten sie sich den Lokalmatadorinnen dann jedoch klar geschlagen geben.

Alle Ergebnisse: hier