Siebter Mülheimer Drachenboot-Indoor Cup der Sparkasse Mülheim an der Ruhr am 28.11.2020 - Organisiert und durchgeführt von der DJK Ruhrwacht e. V.

In der großen Schwimmhalle des Hallenbades Süd treffen sich am Samstag, 28. November 2020, Teams, bei tropisch-feuchten 31 Grad zum Wettkampf. Dort wird der siebte Mülheimer Drachenboot-Indoor Cup der Sparkasse Mülheim an der Ruhr von der DJK Ruhrwacht durchgeführt und organisiert.

Das erste Rennen startet gegen 09.45 Uhr.

Freier Eintritt für Zuschauer – Alle Mülheimerinnen und Mülheimer sind eingeladen sich dieses Spektakel anzuschauen.

In den Vorläufen werden die Teams in Gruppen eingeteilt und jeder paddelt gegen jeden, um Punkte. Die besten Mannschaften jeder Gruppe qualifizieren sich für die Achtelfinals. Ab dort paddeln die Teams bis zum Finale in K.O.-Duellen die Platzierungen aus. Ein Team besteht aus zehn PaddlerInnen und einem oder einer TrommlerIn. Mindestens vier aktive Paddlerinnen pro Mannschaft sind Pflicht. Wer nach 45 Sekunden vorne liegt, gewinnt. Sollte eine Mannschaft die gegnerische Mannschaft vorzeitig einen Meter weit ziehen, so ist dieses ein technisches K.O. und führt ebenfalls zum Sieg.

Die Technik, mit der die Rennen ausgetragen werden, ist ausgeklügelt und wurde von den Mitgliedern der DJK Ruhrwacht e. V. entwickelt. Dabei liegen beide Drachenboote parallel zueinander im Wasser und sind durch ein Seil am Heck miteinander verbunden. Ähnlich dem Tauziehen, geht es auf Kommando los und beide Teams geben ihr Bestes.

Öffentliche- Gruppenauslosung

Am Dienstag, den 17.11.2020 um 19:30 Uhr findet im Vereinsheim der DJK-Ruhrwacht e.V., Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim eine öffentliche Gruppenauslosung statt, wobei die Teams in die einzelnen Gruppen gelost werden. Dazu kann jedes Team einen Vertreter entsenden.

Informationen zum Drachenboot-Indoor Cup erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0208-483071.