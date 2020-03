Strahlende Gesichter gab es am Sonntag, 8. März, bei den Landesmeisterschaften der Juniorinnen im Kunstradsport in Lemgo/Lieme.



Die Fahrerinnen vom R.C. Sturmvogel - Riona Liß, Luisa Kandler, Annika Feldkämper und Anais Lindenberg - konnten ihren Titel aus dem Vorjahr im 4-er-Kunstradfahren der Juniorinnen verteidigen.

Besonders stolz war die Trainerin Sabrina Christmann, dass die Mannschaft mit der persönlichen Bestleistung von 117,74 Punkten die Qualifikation zum DM-Halbfinale sowie zur EM - Qualifikation am 28. März in Lengerich erreicht hat.

Im 2er Kunstrad der Juniorinnen verpassten Annika Feldkämper und Anais Lindenberg durch einen Sturz beim Lenkerhandstand den Sprung auf das Treppchen.

"Die verflixte Übung klappt doch beim Training, warum nicht auch auf Meisterschaften", war die enttäuschende Aussage der Sportlerinnen. Der Sturz kostete viele Punkte, umso beachtlicher sind die noch ausgefahrenen 65,70 Punkte sowie der erreichte fünfte Platz zu bewerten.

Trotz der noch wenigen Trainingstage bis hin zu den Nationalen Wettkämpfen, werden die „Sturmvögel“ jede freie Minute nutzen um sich noch weiter zu verbessern.