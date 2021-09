Auf eine erfolgreiche Vereinsarbeit in schwierigen Zeiten blickte der Tanz-Turnier-Club (TTC) Mülheim bei seiner Jahreshauptversammlung zurück. Durch gute Organisation und Einhaltung der 3-G Regel konnten die Mitglieder zahlreich und mit Abstand teilnehmen. Nicht zuletzt deren Treue in den Zeiten des Stillstandes ermöglichte es dem Verein, gut durch den sportlichen Lockdown zu kommen. Das an die Mitglieder direkt ausgesprochene Dankeschön durch den Vorstand sorgte für positive Stimmung.

Nach den Berichten des Vorstandes erfolgte dessen Entlastung zügig und einstimmig. Bei den nachfolgenden Wahlen wurden die bisherigen Amtsinhaber bestätigt: Peter Schemkes als 1. Vorsitzender, Ulrich Terwolbeck als 2. Vorsitzender, Anita Liersch als Sportwart und Julia Zaqout als Schriftführerin. Zum Abschluss der Versammlung fanden noch einige Ehrungen von langjährigen Mitgliedern des TTC statt.

Auf ein weiteres - möglichst beständiges - tanzsportliches Jahr freuen sich Vorstand und Mitglieder.