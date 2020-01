Der Verein Kultur & Reisen hat am Sonntag, den 05. Januar zum Neujahrsempfang in das Vereinsheim des VfB Speldorf am Sportplatz an der Saarner Straße eingeladen.

Neben den eingeladenen Gästen, dem Mülheimer SPD Bundestagsabgeordneten Herrn Arno Klare, der Speldorfer Bürger-und Kurverein, vertreten durch Frau Ute Möhlig und Herrn Thiemann, die Interessengemeinschaft Speldorf (IGS), vertreten durch Herrn Hartmut Meyer, der Steuerberaterin des Vereins Frau Petra Christian-Leppak und dem Vetreter der Reederei Dutch Cruises, Herrn Gor Giljam, galt der Empfang in erster Linie als Dankeschön für unsere Mitglieder.

Der Empfang sollte im Besonderen zum besseren Kennenlernen dienen, deshalb stand auch das Gespräch im Vordergrund.

Nach der einleitenden Begrüßung der geladenen Gäste und der allgemeinen Begrüßung der Anwesenden durch den 1. Vorsitzenden Herrn Paul Pfeiffer wurden die anstehenden Reisevorhaben des Jahres 2020 skizziert. Neben der Jubiläumsreise nach Berlin und den Reisen nach Stockholm und in den Allgäu sowie der Schiffsreise von Berlin nach Stralsund, die alle ausgebucht sind, wurde besonders die Fahrt in das Lahntal nach Biedenkopf als auch die Jubiläums Schiffsreise von Wolfsburg nach Bremerhaven besonders vom 1. Vorsitzenden angesprochen.

Nach diesem offiziellen Teil wurde für das leibliche Wohl gesorgt. Der 2. Vorsitzende Herr Jürgen Meier eröffnete das warme und kalte Büffet, das in hervorragender Weise vom Personal des Lindenhofes zubereitet und aufgebaut wurde.

Der Abend wurde von den Anwesenden intensiv für die Kommunikation genutzt.

Zum Abschluss des Empfangs verabschiedete der Geschäftsführer Herr Armin Neumann alle Mitglieder und wünschte allen einen guten Heimweg und nochmals ein glückliches Jahr 2020 und dem Verein in seinem Jubiläumsjahr ein gutes Gelingen für die anstehenden Reisen in diesem Jahr.

Die Anwesenden des Empfangs nutzten die Möglichkeit, für das ev. Hospiz in Mülheim, Friedrichstraße, zu spenden. Die Spende von rund 700,- € wird dem Hospiz überwiesen.