Am Samstag, den 11.01.2020 fand ein Treffen der Guttempler im Q1 in Bochum statt.

Delegierte aus den Guttemplergemeinschaften in NRW nahmen die Gelegenheit wahr, sich über Ihre Erfahrungen im Bereich der Suchtselbsthilfe auszutauschen und um sich über geplante Satzungsänderungen zu informieren.

Die Vision der Guttempler ist eine Welt, in der alle Menschen ihr volles Potenzial ausschöpfen können, unbeeinträchtigt durch Alkohol und andere Drogen.

Rund 90% aller Suchtkranken, die regelmäßig eine Selbsthilfegruppe besuchen, leben dauerhaft abstinent.

In unseren kostenlosen Selbsthilfegruppen treffen sich einmal die Woche Männer und Frauen jeden Alters, die ein Leben ohne Sucht führen möchten.



Alkohol, Drogen oder Glücksspiel: Wie helfen Selbst­hilfe­gruppen?

Hier muß sich niemand schämen oder erklären. Wir sitzen alle im selben Boot.

Gemeinsam lassen sich viele Probleme leichter lösen:

Wir helfen uns gegenseitig – aus den eigenen Erfahrungen mit der Sucht. Und, wie wir wieder herausgefunden haben.

Unsere Gruppen werden meistens von einem ehrenamtlichen, ausgebildeten Sucht-Experten begleitet. Die Gespräche werden von den einzelnen Teilnehmern bestimmt.

Unsere Gruppen sind immer

- kostenlos

- vertraulich

- ohne Mitgliedschaft

Sinnvolle Ergänzung: Hilfe nach einer Sucht-Therapie

Selbsthilfegruppen bieten dauerhaft einen bekannten, festen Rahmen, um Probleme im Umgang mit Alkohol, Medikamenten, Drogen in den Griff zu bekommen.

Es ist erwiesen, dass es leichter ist, abstinent zu bleiben, wenn man eine Selbsthilfegruppe besucht.

Jeder ist willkommen:

- Abhängige und Angehörige

- Frauen und Männer

- Jugendliche und Erwachsene

- Junge und Alte

Möchten Sie mehr über die Guttempler in Deutschland und über die Selbsthilfegruppe in Ihrer Nähe erfahren?

Die Gemeinschaftsabende und die Gesprächsgruppenabende der Guttempler Gemeinschaft "Festland", Neukirchen-Vluyn,finden statt in der

Wilhelm-Reuter-Alle 1b, Klingerhuf, 47506 Neukirchen-Vluyn:

Gemeinschaftsabende: Montags 19:00 Uhr

Gesprächsgruppe: Donnerstags 19:30 Uhr

Besuchen Sie unsere Gemeinschafts- und/oder Gesprächsgruppenabende oder folgen Sie gerne diesem Link auf die

website der Guttempler

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!