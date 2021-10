Die Fahrbahndecke der Liebknechtstraße wird im Bereich zwischen Martin-Luther-Straße und Falkensteinstraße erneuert. Dazu ist es nötig, dass dieser Bereich voll gesperrt wird. Die Straßenarbeiten beginnen am Montag, 25. Oktober, und dauern über ein halbes Jahr, etwa 34 Wochen, an.

Es werden mehrere Bauabschnitte gebildet und die jeweils betroffenen Anwohner seitens der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen GmbH frühzeitig über die bevorstehende Vollsperrung informiert. Der erste Bauabschnitt wird zwischen der Martin-Luther-Straße und Bismarckstraße sein. Umleitungen werden eingerichtet und aus verschiedenen Richtungen so geführt, dass sich der Verkehr verteilt. Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis gebeten.