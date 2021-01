Rot-Weiß Oberhausen engagiert sich immer wieder, wenn Hilfe benötigt wird. Diesmal bittet der Fußball-Regionalligist in Kooperation mit „Oberhausen hilft e.V.“ um Unterstützung für den Oberhausener Robin Maurice Sabo.

Robin ist am 14. Oktober 2004 mit einer sehr seltenen, nicht heilbaren Stoffwechselerkrankung zur Welt gekommen. Aufgrund dieser Krankheit (NKH) ist er mehrfach schwerstbehindert (100%).

Der Junge aus dem Oberhausener Stadtteil Borbeck kann nicht sprechen. Sein Sehfeld ist eingeschränkt und mit dem Laufen klappt es auch noch nicht wirklich gut. Aber die Fortschritte, die er bis jetzt gemacht hat, haben die Ärzte damals nicht für möglich gehalten, da die Prognose von Anfang an sehr schlecht war.

Für einen behindertengerechten Anbau, in dem Robins Kinderzimmer entstehen soll, bittet RWO seine Freunde, Fans und Partner, der alleinerziehenden Mutter von Robin durch eine Spende zu helfen. Jeder Euro zählt! Das Team um Kapitän Jerome Propheter hat spontan seine Unterstützung in Höhe von 500,- EUR zugesagt.

Für alle, die Robin ebenfalls unterstützen möchten gibt es ein Spendenkonto:

Empfänger: Oberhausen hilft e.V.

Stadtsparkasse Oberhausen

IBAN: DE 06 3655 0000 0053 2241 43

BIC-Code: WELADES10BH

Verwendungszweck: „Robin“

Spendenquittungen werden ausgestellt.