Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagmorgen (1. Dezember) gegen 9.40 Uhr an der Einmündung Kölner Straße/Lintorfer Weg in Ratingen-Breitscheid.

Eine 68-jährige Frau aus Mülheim befuhr mit ihrem schwarzen VW Touran zur Unfallzeit den Zubringer von der Kölner Straße (B 227) zum Lintorfer Weg (K 19). An der Einmündung stoppte sie ihr Fahrzeug am dortigen Stopp-Schild, bevor sie nach links auf den Lintorfer Weg in Richtung Kahlenbergsweg einbog. Beim Abbiegevorgang übersah sie jedoch nach eigenen Angaben den blauen Ford Focus eines 42-jährigen Mannes aus Essen, der den Lintorfer Weg in Richtung Breitscheider Weg befuhr und Vorfahrt hatte.

Ambulante ärztliche Behandlung

Im Einmündungsbereich kam es zur schweren Kollision der zwei Fahrzeuge. Dabei verletzte sich der 42-jährige Essener und musste deshalb mit einem angeforderten Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Dieses konnte der Patient jedoch nach ambulanter ärztlicher Behandlung wieder verlassen. Die VW-Fahrerin blieb beim Unfall nach eigenen Angaben unverletzt.

An den zwei schwer beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von mindesten 25.000 Euro.Beide PKW wurden geborgen und abgeschleppt.