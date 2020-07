Schwer verletzt wurde eine Motorradfahrer am Donnerstag (30. Juli) bei einem Unfall am Kreisverkehr Am Krummenweg/ Mülheimer Straße in Ratingen. Es war zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und dem Krad gekommen.

Nach dem derzeitigen Stand polizeilicher Ermittlungen fuhr eine 75-jährige Ratingerin gegen 15.20 Uhr mit ihrem VW von einem Tankstellengelände auf die Mülheimer Straße.Dabei übersah sie einen 61-jährigen Ratinger, der mit seinem Krad der Marke Honda vom Kreisverkehr in die Mülheimer Straße in Richtung Ratingen-Innenstadt fuhr.

Trotz sofortiger Vollbremsung konnte der Honda Fahrer dem VW nicht ausweichen und stieß mit diesem zusammen.

Per Rettungswagen ins Krankenhaus

Der Honda Fahrer stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Die VW Fahrerin blieb unverletzt.Der Ratinger wurde mit einem Rettungswagen ins ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt. Beide Fahrzeuge wurden durch ein örtliches Abschleppunternehmen abgeschleppt.