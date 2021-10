Die Ice Aliens Ratingen durften feststellen, dass das Angebot von Dauerkarten von den Fans gut angenommen werde. Bereits jetzt seien bereits genauso viele Dauerkarten verkauft wie in der Saison 2019/2020.

Der Vorteil der Dauerkarten spreche für sich: Preislicher Vorteil – 15 Spiele sehen, 12 Spiele bezahlen; Zeitlicher Vorteil – kein Erwerb von Einzelkarten über den Onlineshop; Finanzieller Vorteil – keine Vorverkaufsgebühren.

Formlos bestellen oder Alternative nutzen

Dauerkarten können weiterhin formlos per Email an: office@icealiens97.de bestellt werden.

Alternativ findet am Donnerstag, 7. Oktober, und am Donnerstag, 14. Oktober, in der Zeit von 18 bis 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Ice Aliens eine Vor-Ort-Bestellung statt.

Zusätzlich können die Dauerkarten bei den Heimspielen am Freitag, 8. Oktober, und am Sonntag, 10. Oktober, an der Abholkasse bestellt werden.

Die Abholung der Karten ist am Donnerstag, 7. Oktober, und am Donnerstag, 14. Oktober, von 18 bis 19.30 Uhr in der Geschäftsstelle der Ice Aliens möglich. Zusätzlich beim Heimspiel am Sonntag, 17. Oktober, (Beginn der Gültigkeit der Dauerkarten) von 16.30 bis 17.30 Uhr, ebenfalls in der Geschäftsstelle.