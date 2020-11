Auf Grund der aktuellen Umstände und deren Auswirkungen auf die Ratinger Gastronomie bietet die Ratingen Marketing GmbH (RMG) den Ratinger Gastronomen mit der über 22.000 App-User starken RatingenApp erneut eine Plattform, um die Ratinger Bürger schnell und einfach über ihre individuellen Angebote und Dienstleistungen zu informieren.

Über einen Premium-Eintrag in der neu gestalteten RatingenApp, der auch auf der Seite www.ratingen-entdecken.de dargestellt wird, können die Ratinger Gastronomen und natürlich auch andere Unternehmen ihre Kunden über angebotene Abhol- und/oder Lieferservices informieren, bspw. über das Versenden von Coupons oder mittels Eintrag des Suchbegriffes „Lieferservice“. Zudem können diese in ihrem Unternehmensporträt über die aktuelle Erreichbarkeit informieren, auf ihre Website oder ihren Onlineshop verlinken und weitere Informationen zur aktuellen Situation und deren Auswirkung auf ihren Betrieb an ihre Kunden herantragen. Für Rückfragen der Kunden oder auch für die direkte Annahme von Bestellungen im Rahmen des Lieferservice können die Ratinger Gastronomen und Unternehmen zudem den neu eingerichteten Kommunikationskanal „Just ask!“ in der RatingenApp nutzten.

Kostenfreie Registrierung

Eine kostenfreie Registrierung der Ratinger Unternehmen in der RatingenApp ist über das RatingenApp-Portal (https://portal.ratingen-app.de) möglich. Und auch das Premium-Paket stellt die RMG sechs Monate zum Testen kostenfrei zur Verfügung.

„Wir sind froh, dass wir mit diesen neuen Funktionen der RatingenApp, besonders zur Zeit der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie, den Ratinger Gastronomen und auch allen anderen Ratinger Unternehmen, Instrumente an die Hand geben, mit denen diese ganz einfach, auch über den digitalen Weg, potentielle Kunden ansprechen und gewinnen können. Auch im Interesse der Ratinger Bürger hoffen wir, dass diese Funktionen besonders jetzt genutzt werden, so dass in der RatingenApp und analog auf der Seite www.ratingen-entdecken.de eine transparente Übersicht der aktuellen Angebote und Services entsteht“, so das Team der RMG.

Weitere Informationen unter www.rmg-ratingen.de.