Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeugs fuhr am Montag, 24. Februar, in der Zeit von 9 bis 19 Uhr auf dem Parkplatz eines Großhandels an der Querstraße einen geparkten schwarzen Mercedes GLK an.

Der Verursacher flüchtete, trotz eines entstandenen Schadens in Höhe von 1200 Euro.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter Tel. 0800/2361 111.