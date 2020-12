Am Montagvormittag, 28. Dezember, stießen auf der Bochumer Straße ein Autofahrer und ein Radfahrer zusammen.

Als am Montagvormittag ein 76-jähriger Autofahrer ausRecklinghausen von der Rheinstraße aus nach rechts in die Bochumer Straße

einbiegen wollte, fuhr auf dem Radweg der Bochumer Straße fuhr ein 35-jähriger Fahrradfahrer

aus Recklinghausen in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Auf Höhe der Einmündungkollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Fahrradfahrer musste mit leichten

Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden.

Bei dem Unfall entstand nursehr geringer Sachschaden.