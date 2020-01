Ein 54-jähriger Recklinghäuser stieß am am Mittwoch, 15. Januar, um 19 Uhr mit einem Fahrradfahrer zusammen, der bei dem Unfall verletzt wurde.

Der 54-Jährige Autofahrer wollte von der Rheinstraße in die Bochumer Straße abbiegen, wo zeitgleich ein ebenfalls 54-jähriger Recklinghäuser mit seinem Fahrrad entlang fuhr.

Das Auto stieß mit dem Radfahrer zusammen.

Radler wurde verletzt

Der Radler wurde verletzt und musste ambulant im Krankenhaus behandelt werden.