Am Montag, 31. August, sind gegen 16.40 Uhr eine Autofahrerin und ein Radfahrer auf der Hochstraße in Recklinghausen zusammengestoßen.

Die 53-jährige Autofahrerin ausRecklinghausen wollte gegen 16.40 Uhr rechts in eine Parklücke fahren. Der

29-jährige Fahrradfahrer aus Recklinghausen, der neben ihr auf dem Fahrradschutzstreifen unterwegs war, versuchte auszuweichen und prallte dabei

gegen ein geparktes Fahrzeug.

Der Radfahrer stürzte und wurde leicht verletzt.

Ein Rettungswagen war nicht erforderlich.