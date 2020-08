Die Polizei sucht nach einem Autofahrer, der am Mittwoch, 12. August, gegen 7.40 Uhr, von der Hinsbergstraße in Recklinghausen losfuhr.

Eine 15-jährige Schülerin ausOer-Erkenschwick war mit dem Fahrrad auf dem Weg zum Unterricht. Sie fuhr auf

der Hinsbergstraße in Richtung Kreisverkehr. Plötzlich musste sie ausweichen,

weil ein halb auf dem Gehweg geparktes Auto anfuhr.

Die 15-Jährige stürtztebei dem Ausweichmanöver und wurde verletzt. Sie musste anschließend im

Krankenhaus behandelt werden.

Es soll sich bei dem Auto um einen dunkles, beziehungsweise schwarzes Auto handeln. Ob ein Mann oder eine Frau am Steuer saß, ist unklar.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.