Am Sonntag, 5. Juli, bemerkte ein 70-jähriger Recklinghäuser gegen 9 Uhr einen mutmaßlichen Einbrecher in seinem Schlafzimmer in einer Erdgeschosswohnung an der Hohenzollernstraße in Recklinghausen.

Das Schlafzimmerfenster hatte zum Lüften offen gestanden. Der 30-jährige Tatverdächtige aus Recklinghausen durchsuchte gerade Schränke und Nachttische.

Als er den Wohnungsinhaber bemerkte versuchte er noch durch das geöffnete Fenster zu flüchten. Der 70-Jährige hielt den Mann am Bein fest, er rutschte dann aber doch aus dem Fenster. Der Senior sprang aus dem Fenster hinterher und hielt den 30-Jährigen am Boden fest.

Die Ehefrau des 70-Jährigen hatte in der Zwischenzeit die Polizei informiert.

Die Beamten konnten den Mann ohne weitere Mühe festnehmen. In seinen Hosentaschen konnte, nach ersten Erkenntnissen, Beute aufgefunden werden.