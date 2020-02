Am Sonntagabend, 9. Februar, kam es während des andauernden Sturmtiefs "Sabine" um 21.19 Uhr zu einem Wohnungsbrand auf der Bochumer Straße in Recklinghausen-Süd mit drei verletzten Personen, hierunter eine schwer verletzte und ein leicht verletztes Kleinkind.

Da die Feuerwehr Recklinghausen bereits starke Einsatzkräfte für die andauernden Sturmeinsätze bereit stehen hatte, konnten die Einsatzkräfte zügig ausrücken und waren schnell mit starken Kräften vor Ort.

Drei Personen in Wohnung

Bereits auf der Anfahrt gab es Erkenntnisse durch verschiedene Notrufe, dass sich noch drei Personen in der Wohnung befinden sollten und zwei davon am Fenster um Hilfe rufen würden.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war der Brand in einem Zimmer der Wohnung bereits erloschen. Die ersten Einsatzkräfte retteten die drei Personen aus der Wohnung

Mann erlitt schwere Brandverletzungen

Eine 25-jähriger Mann erlitt schwere Brandverletzungen und wurde schwer verletzt, zudem wurde ein 5 Monate altes Kleinkind und eine 25 Jahre alte Frau leicht verletzt. Alle drei Personen wurden notärztlich behandelt und in umliegende Krankenhäuser, zum Teil Spezialkrankenhäuser, transportiert.

Die Feuerwehr befreite die Wohnung im Anschluss von Rauchgasen.

Zur Brandursache und Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Auskunft geben und verweist auf die polizeilichen Ermittlungen.