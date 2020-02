Zwischen Sonntagnachmittag, 9. Februar, und Montagmorgen, 10. Februar, warfen Unbekannte die Scheibe zu einem Kiosk an der Karlstraße ein. Entwendet wurden Lebensmittel.

Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Einbruch ins Trainingsbergwerk

In der vergangenen Woche, zwischen dem 3. und 10. Februar, sind unbekannte Täter in das Trainingsbergwerk an der Wanner Straße eingebrochen. Das Zugangstor zum Gelände wurde beschädigt. Anschließend entwendeten die Täter Metallschrott und einen Ambos.

An dem Tor entstand 500 Euro Sachschaden. Hinweise auf die Täter oder deren Fluchtrichtung liegen nicht vor.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.