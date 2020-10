Am Montagvormittag, 12. Oktober, wurde um 9.30 Uhr eine 32-jährige Rollerfahrerin aus Marl bei einem Sturz leicht verletzt.

Um einen Linienbus auf der Castroper Straße in den fließenden Straßenverkehr einfahren zu lassen, bremste die 32-Jährige ab und stürzte. Ursache könnte die regennasse Fahrbahn gewesen sein.

Die Frau verletzte sich leicht. Sie wurde in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

An dem Roller entstand 100 Euro Sachschaden.