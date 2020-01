Am Sonntag, 26. Januar, kam es um 6.33 Uhr auf der Dortmunder Straße in Recklinghausen, Höhe Hinsbergstraße, zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr Verbindung mit einer Verkehrsunfallflucht.

Ein 23-jähriger Oer-Erkenschwicker und eine 34-jährige Oer-Erkenschwickerin, wurden von der Polizei im Rahmen der Aufnahme einer Verkehrsunfallflucht am Unfallort angetroffen. Bei den Personen handelte es ich um den Fahrzeughalter und seine Freundin. Beide Personen waren alkoholisiert.

Da die Fahrereigenschaft konnte nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte, wurde von beiden Personen Blutproben entnommen.

Durch den Unfall wurde ein Verkehrsschild vollständig zerstört. Das Fahrzeug war stark beschädigt, nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt.Eine etwa 150 Meter lange Ölspur musste durch die Feuerwehr abgestreut und aufgenommen werden.

Beide Personen waren unverletzt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 3000 Euro.